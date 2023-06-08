Минобороны Тайваня: 37 самолетов армии Китая приблизились к острову за полдня

Вооруженные силы Тайваня за полдня в четверг зафиксировали приближение к острову 37 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Вооруженные силы Тайваня за полдня в четверг зафиксировали приближение к острову 37 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Минобороны Тайваня в Twitter.

"Начиная с 5.00 сегодня, 8 июня, 37 самолетов НОАК, в том числе истребители J-11 и J-16, бомбардировщик H-6, заправщик Y-20, а также самолеты радиообнаружения и наведения успешно вошли в юго-западное воздушное пространство Тайваня", - сказано в сообщении.

Сообщается, что несколько самолетов вошли в западную зону Тихого океана через юго-восточное воздушное пространство Тайваня "для проведения тренировки по воздушной разведке на дальние расстояния".

За несколько часов до этого оборонное ведомство Тайваня сообщило о 12 летательных аппаратах и четырех кораблях НОАК, которые ВС острова обнаружили недалеко от Тайваня с 6 утра среды до 5 утра четверга.