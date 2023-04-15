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Минобороны США выделило крупную сумму на ускорение производства вооружений для Украины

Минобороны США выделило крупную сумму на ускорение производства вооружений для Украины Минобороны США заключило соглашение с Aerojet Rocketdyne (AR) на сумму 215,6 млн долларов для увеличения производства комплексных ракетных двигательных установок для поставок Украине.
Другие страны
15 апреля 2023 г. 14:51
Минобороны США выделило крупную сумму на ускорение производства вооружений для Украины

Минобороны США заключило соглашение с Aerojet Rocketdyne (AR) на сумму 215,6 млн долларов для увеличения производства комплексных ракетных двигательных установок для поставок Украине.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Средства будут направлены на модернизацию производственных процессов, закупку оборудования и увеличение скорости производства и доставки ракетных комплексов Javelin и Stinger, а также систем залпового огня GMLRS.

Соглашение было профинансировано в соответствии с законом о дополнительных ассигнованиях Украины, который подписал президент США Джо Байден в октябре 2022 года. Согласно нему, в 2023 году Киев получит финансовую помощь в размере 12,4 млрд долларов.

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