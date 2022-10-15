Минобороны США: Следует укреплять возможности противовоздушной обороны Украины

США и их партнеры работают над тем, чтобы предоставить возможности ПВО Украине в войне с Россией, которая началась 233 дня назад.

США и их партнеры работают над тем, чтобы усилить возможности ПВО Украины в воздушной защите от ударов России.

Как передает Report, об этом заявил высокопоставленный представитель минобороны США.

"Русские запустили сотни ракет по крупным украинским городам. Украинские силы добились определенного успеха в сбивании ракет, но им нужно больше возможностей для противовоздушной защиты", - говорится в сообщении.

По словам представителя Пентагона, ракетные удары со стороны России нацеленные на гражданское население и инфраструктуру противоречат международным законам войны.

Россия продолжает наносить ответные удары, особенно после взрыва на Крымском мосту, отмечает Минобороны США, добавляя, что "в течение недели продолжалось очень неточное применение высокоточного оружия".

По оценке американских военных, начавшаяся 24 февраля война России против Украины, стала "стратегической трясиной для сил президента Владимира Путина".