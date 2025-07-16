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Минобороны США сократило расходы на $10 млрд при помощи DOGE

Минобороны США сократило расходы на $10 млрд при помощи DOGE Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американские Военно-воздушные силы при поддержке специалистов ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE) смогли сократить нецелесообразные расходы на сумму $10 млрд.
Другие страны
16 июля 2025 г. 22:08
Минобороны США сократило расходы на $10 млрд при помощи DOGE

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американские Военно-воздушные силы при поддержке специалистов ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE) смогли сократить нецелесообразные расходы на сумму $10 млрд.

Как передает Report, об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

"Рад объявить, что министр ВВС Трой Мейнк совместно с DOGE смог сократить расходы на $10 млрд", - сказал он.

По его словам, это стало возможным благодаря проверке 50 проектов и более 500 оборонных контрактов, проведенной за последние шесть месяцев.

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