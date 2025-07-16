Минобороны США сократило расходы на $10 млрд при помощи DOGE

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американские Военно-воздушные силы при поддержке специалистов ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE) смогли сократить нецелесообразные расходы на сумму $10 млрд.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американские Военно-воздушные силы при поддержке специалистов ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE) смогли сократить нецелесообразные расходы на сумму $10 млрд.

Как передает Report, об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

"Рад объявить, что министр ВВС Трой Мейнк совместно с DOGE смог сократить расходы на $10 млрд", - сказал он.

По его словам, это стало возможным благодаря проверке 50 проектов и более 500 оборонных контрактов, проведенной за последние шесть месяцев.