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    Минобороны США сделало заявление по поводу вхождения ВС Ирака в Киркук

    Находящиеся в регионе американские военнослужащие призвали ВС Ирака и ополченцев пешмерге не использовать оружие друг против друга© Courtesy İmage

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Минобороны США (Пентагон) сделало заявление по поводу вхождения Вооруженных сил Ирака в Киркук.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, в информации говорится, что коалиционные силы во главе с руководством США находятся близ Киркука.

    Отмечается, что во время противостояния между ВС Ирака и военизированными формированиями ("пешмерге") в городе не было военнослужащих США.

    "Находящиеся в регионе высокопоставленные американские военнослужащие призвали ВС Ирака и ополченцев "пешмерге" не использовать оружие друг против друга.

    "Нахождение американских военнослужащих близ Киркука не представляет опасности не для каких сил", - подчеркивается в заявлении. 

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