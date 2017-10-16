Минобороны США сделало заявление по поводу вхождения ВС Ирака в Киркук

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Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Минобороны США (Пентагон) сделало заявление по поводу вхождения Вооруженных сил Ирака в Киркук.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, в информации говорится, что коалиционные силы во главе с руководством США находятся близ Киркука.

Отмечается, что во время противостояния между ВС Ирака и военизированными формированиями ("пешмерге") в городе не было военнослужащих США.

"Находящиеся в регионе высокопоставленные американские военнослужащие призвали ВС Ирака и ополченцев "пешмерге" не использовать оружие друг против друга.

"Нахождение американских военнослужащих близ Киркука не представляет опасности не для каких сил", - подчеркивается в заявлении.