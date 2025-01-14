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Минобороны Швейцарии: Участие страны в "военном Шенгене" не противоречит ее нейтралитету

Минобороны Швейцарии: Участие страны в "военном Шенгене" не противоречит ее нейтралитету Будущее участие Швейцарии в программе "военного Шенгена", направленной на быструю переброску войск по всей территории Европы без задержек на границах, не противоречит нейтралитету конфедерации.
Другие страны
14 января 2025 г. 18:31
Минобороны Швейцарии: Участие страны в военном Шенгене не противоречит ее нейтралитету

Будущее участие Швейцарии в программе "военного Шенгена", направленной на быструю переброску войск по всей территории Европы без задержек на границах, не противоречит нейтралитету конфедерации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Минобороны страны Мирей Флери.

Конкретное сотрудничество по военной мобильности в рамках программы Постоянного структурированного оборонного партнерства (PESCO) с Евросоюзом "ведется в соответствии с обязательствами Швейцарии по нейтралитету".

"Оно не влечет за собой никаких обязательств или автоматизмов. Швейцария и в будущем продолжит индивидуально рассматривать каждый запрос на транзит с учетом своих обязательств по нейтралитету" - пояснила Флери.

Напомним, что Евросоюз 13 января официально одобрил приглашение Швейцарии в программу "военного Шенгена". Правительство конфедерации 21 августа 2024 года приняло решение об участии Берна в этой программе, а также в проекте по укреплению сотрудничества стран ЕС в области кибербезопасности в рамках PESCO.

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