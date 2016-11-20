Минобороны Швейцарии назвало проверкой инцидент с российским самолетом

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Минобороны Швейцарии назвало обычной проверкой инцидент, при котором швейцарские истребители проследовали за самолетом с российской делегацией на борту, направлявшимся на саммит АТЭС в Перу. Как сообщает Report со ссылкой на gazeta.ru об этом сообщает Reuters.

По словам швейцарского минобороны, подобные проверки происходят около 400 раз в год. Они совершаются, чтобы удостовериться в принадлежности самолетов тому или иному государству.

«Это похоже на полицейский патруль, который проверяет автомобиль на предмет того, не был ли он украден», — заявил представитель швейцарского министерства.