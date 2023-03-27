Минобороны Швеции запретило сотрудникам использовать TikTok на служебных устройствах

Министерство обороны Швеции ввело запрет на присутствие в служебных телефонах шведских военнослужащих приложения TikTok.

Министерство обороны Швеции ввело запрет на присутствие в служебных телефонах шведских военнослужащих приложения TikTok.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник Sveriges Radio​​​.

Тем военным, у которых TikTok уже установлен, предписано удалить приложение.

Причиной такого решения является принадлежность приложения китайской компании и, как утверждается, его способность к сбору данных о пользователях, которые затем могут попасть в руки китайских государственных структур.

Ранее Еврокомиссия и Совет ЕС объявили о запрете на использование этого приложения в рабочих телефонах своих сотрудников, он также был введен для госслужащих США и Канады.