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Минобороны Румынии запросило в парламенте одобрение на закупку танков Abrams

Минобороны Румынии запросило в парламенте одобрение на закупку танков Abrams Министерство национальной обороны Румынии запросило у руководства парламента предварительное одобрение на закупку 54 модернизированных американских танков Abrams.
Другие страны
5 апреля 2023 г. 23:44
Минобороны Румынии запросило в парламенте одобрение на закупку танков Abrams

Министерство национальной обороны Румынии запросило у руководства парламента предварительное одобрение на закупку 54 модернизированных американских танков Abrams.

Как передает Report, об этом сообщает Аджерпрес.

"Запрашиваем предварительное одобрение парламента для начала процедуры предоставления контракта в рамках программы оснащения "Основной боевой танк", первый этап, - цитирует письмо Минобороны агентство. - первый этап программы оснащения, начинающийся в 2023 году, предусматривает приобретение 54 модернизированных танков Abrams в варианте M1A2 и 12 находящихся в эксплуатации производных на танковых шасси со склада армии США, включая боеприпасы и стимуляторы для обучения".

Оборонное ведомство отметило, что условия для реализации программ по оснащению армии появились благодаря увеличению бюджета Минобороны, начиная с 2023 года, до 2,5% ВВП. Поясняется, что эти инициативы служат целям Программы по преобразованию армии Румынии до 2040 года оборонного планирования НАТО и ЕС.

Запрос военного ведомства передан в парламентские комиссии по обороне.

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