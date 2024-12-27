О нас

Минобороны Румынии сообщило о нарушившем воздушное пространство беспилотнике

Минобороны Румынии сообщило о нарушившем воздушное пространство беспилотнике Радарные системы Румынии обнаружили небольшой летающий объект, вероятно, беспилотник, нарушивший национальное воздушное пространство в уезде Тулча.
Другие страны
27 декабря 2024 г. 13:24
Минобороны Румынии сообщило о нарушившем воздушное пространство беспилотнике

Радарные системы Румынии обнаружили небольшой летающий объект, вероятно, беспилотник, нарушивший национальное воздушное пространство в уезде Тулча.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в Минобороны Румынии.

"Радиолокационная система наблюдения румынской армии обнаружила в четверг, 26 декабря, в 21:04, в районе примерно в 15 км к востоку от города Килиа Веке уезда Тулча сигнал воздушной цели небольших размеров, который двигался по маршруту к национальному воздушному пространству. В срочном порядке были приняты требуемые процедурами меры, в том числе подготовка к взлету самолета Боевой службы воздушной полиции", - говорится в сообщении.

Поясняется, что Инспекция по чрезвычайным ситуациям уезда Тулча также отправила сигнал тревоги населению. Однако спустя пять минут радиолокационный контакт с этой целью был окончательно потерян.

"Уточняем, что, хотя боевые самолеты были подготовлены к вмешательству в предусмотренные нормативами сроки, ситуация не требовала их взлета. На данный момент информации о возможном воздействии объекта на территорию страны нет", - поясняется в сообщении ведомства.

Минобороны Румынии сообщало о похожих инцидентах 18, 19 и 24 октября, тогда радары зафиксировали вход неких объектов в воздушное пространство страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rumıniya PUA tərəfindən hava məkanının pozulduğunu bildirib

Самое читаемое

Летевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
ВидеоЛетевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
25 декабря 2024 г. 11:11
В России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
ФотоВ России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
22 декабря 2024 г. 06:48
Минтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
ВидеоМинтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
25 декабря 2024 г. 12:01
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
25 декабря 2024 г. 13:39
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
22 декабря 2024 г. 04:50
В Каспийском море произошло третье землетрясение за день
В Каспийском море произошло третье землетрясение за день
26 декабря 2024 г. 11:32
Обнародован список пострадавших в авиакатастрофе под Актау
Обнародован список пострадавших в авиакатастрофе под Актау
25 декабря 2024 г. 16:03
Генпрокуратура Казахстана держит на особом контроле расследование причин крушения самолета AZAL
Генпрокуратура Казахстана держит на особом контроле расследование причин крушения самолета AZAL
25 декабря 2024 г. 13:37
В Сураханском районе Баку новогоднюю гирлянду подключили к светофору
В Сураханском районе Баку новогоднюю гирлянду подключили к светофору
25 декабря 2024 г. 11:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi