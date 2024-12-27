Минобороны Румынии сообщило о нарушившем воздушное пространство беспилотнике

Радарные системы Румынии обнаружили небольшой летающий объект, вероятно, беспилотник, нарушивший национальное воздушное пространство в уезде Тулча.

Радарные системы Румынии обнаружили небольшой летающий объект, вероятно, беспилотник, нарушивший национальное воздушное пространство в уезде Тулча.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в Минобороны Румынии.

"Радиолокационная система наблюдения румынской армии обнаружила в четверг, 26 декабря, в 21:04, в районе примерно в 15 км к востоку от города Килиа Веке уезда Тулча сигнал воздушной цели небольших размеров, который двигался по маршруту к национальному воздушному пространству. В срочном порядке были приняты требуемые процедурами меры, в том числе подготовка к взлету самолета Боевой службы воздушной полиции", - говорится в сообщении.

Поясняется, что Инспекция по чрезвычайным ситуациям уезда Тулча также отправила сигнал тревоги населению. Однако спустя пять минут радиолокационный контакт с этой целью был окончательно потерян.

"Уточняем, что, хотя боевые самолеты были подготовлены к вмешательству в предусмотренные нормативами сроки, ситуация не требовала их взлета. На данный момент информации о возможном воздействии объекта на территорию страны нет", - поясняется в сообщении ведомства.

Минобороны Румынии сообщало о похожих инцидентах 18, 19 и 24 октября, тогда радары зафиксировали вход неких объектов в воздушное пространство страны.