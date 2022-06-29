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Минобороны Румынии приобретет 231 ПЗРК

Минобороны Румынии приобретет 231 ПЗРК Комиссии по обороне Сената и Палаты депутатов Румынии предварительно одобрили закупку Минобороны страны 231 переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).
Другие страны
29 июня 2022 г. 08:33
Минобороны Румынии приобретет 231 ПЗРК

Комиссии по обороне Сената и Палаты депутатов Румынии предварительно одобрили закупку Минобороны страны 231 переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Agerpres.

Согласно письму, которое глава румынского военного ведомства Василе Дынку ранее направил парламенту, намечено приобрести 231 ПЗРК MANPAD, сопутствующее материально-техническое обеспечение, а также специальное учебное оборудование. В письме отмечается, что они "предназначены для структур сухопутных сил, ВМС, ВВС и Командования спецопераций, действующих в оперативной обстановке".

Закупку планируется начать в 2022 году, в зависимости от возможностей финансирования. Стоимость контракта, отмечает Agerpres, предварительно оценивается в 662,5 млн евро.

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