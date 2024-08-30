О нас

Минобороны Румынии подало в парламент законопроект о передаче Украине Patriot

Минобороны Румынии подало в парламент законопроект о передаче Украине Patriot Министерство обороны Румынии направило в парламент законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Другие страны
30 августа 2024 г. 22:33
Минобороны Румынии подало в парламент законопроект о передаче Украине Patriot

Министерство обороны Румынии направило в парламент законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Радио Свобода".

"Завершение разработки закона о передаче будет способствовать подчеркиванию позиции Румынии как регионального поставщика безопасности и укреплению партнерских отношений с Соединенными Штатами", - говорится в документе.

Документ предусматривает передачу одного из семи комплексов Patriot, закупленных у США, в версии 3+. Это современная конфигурация системы Patriot, которая используется как Соединенными Штатами, так и почти 20 другими союзниками.

Следует заметить, что четыре Patriot уже прибыли в Румынию, из которых два введены в эксплуатацию. В ближайшее время прибудут другие три.

Согласно требованию Высшего совета национальной обороны, Румыния должна провести переговоры со своими союзниками по НАТО, в том числе с США, чтобы получить новый комплекс Patriot в замену тому, что будет передано Украине.

Расходы на приобретение новой системы будут возмещены за счет международных фондов, выделенных для Украины.

Однако парламент также должен одобрить принятие нового комплекса, который обойдется примерно в 60 миллионов долларов США в виде сборов и комиссий, которые будут покрываться из бюджета минобороны Румынии.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Португалии четыре человека погибли из-за крушения вертолета
В Португалии четыре человека погибли из-за крушения вертолета
30 августа 2024 г. 23:29
СМИ: Байден выделил $62 млн на развитие использования водорода
СМИ: Байден выделил $62 млн на развитие использования водорода
30 августа 2024 г. 23:15
Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16
Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16
30 августа 2024 г. 21:49
ОАЭ выделят $5 млн на вакцинацию 640 тыс. детей Газы от полиомиелита
ОАЭ выделят $5 млн на вакцинацию 640 тыс. детей Газы от полиомиелита
30 августа 2024 г. 21:26
ФРГ завершила вывод военных из Нигера
ФРГ завершила вывод военных из Нигера
30 августа 2024 г. 21:01
СМИ: Консультации о прекращении боев в Газе завершились безрезультатно
СМИ: Консультации о прекращении боев в Газе завершились безрезультатно
30 августа 2024 г. 20:36
Боррель заявил, что военная помощь Украине достигла €43,5 млрд
Боррель заявил, что военная помощь Украине достигла €43,5 млрд
30 августа 2024 г. 20:30
Глава ВОЗ сообщил о необходимости мира для защиты детей Газы от полиомиелита
Глава ВОЗ сообщил о необходимости мира для защиты детей Газы от полиомиелита
30 августа 2024 г. 19:57
В Португалии разбился пожарный вертолет
В Португалии разбился пожарный вертолет
30 августа 2024 г. 19:23
В Венесуэле массово отключилось электричество
В Венесуэле массово отключилось электричество
30 августа 2024 г. 19:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi