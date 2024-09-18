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Минобороны Румынии намерено приобрести в США 44 десантных машин-амфибий

Минобороны Румынии намерено приобрести в США 44 десантных машин-амфибий Минобороны Румынии запросило предварительное одобрение парламента для начала процедуры заключения контракта на закупку 44 гусеничных десантных машин-амфибий AAV-7 у Корпуса морской пехоты США.
Другие страны
18 сентября 2024 г. 22:49
Минобороны Румынии намерено приобрести в США 44 десантных машин-амфибий

Минобороны Румынии запросило предварительное одобрение парламента для начала процедуры заключения контракта на закупку 44 гусеничных десантных машин-амфибий AAV-7 у Корпуса морской пехоты США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении ведомства.

Подчеркивается, что оснащение этой боевой техникой осуществляется в рамках выполнения Программы по преобразованию румынской армии до 2040 года.

Согласно информации, постоянные бюро обеих палат парламента Румынии направят письмо военного ведомства в комиссии по обороне Палаты депутатов и Сената для подготовки проекта решения.

Запрос будет рассмотрен на пленарном заседании парламента 23 сентября, говорится в документе.

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Версия на азербайджанском языке Rumıniya ABŞ-dən 44 amfibiya maşını almaq niyyətindədir

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