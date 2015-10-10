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    Минобороны: российские самолеты нанесли удары по 55 позициям ИГИЛ

    Уничтожен замаскированный пункт управления боевиков ИГИЛ в Сирии.

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Российские военные самолеты за минувшие сутки совершили 64 боевых вылета в Сирии и нанесли удары по 55 объектам экстремистской группировки "Исламское государство", заявил официальный представитель минобороны Игорь Конашенков.

    Он также сообщил, что в результате точечного удара российских бомбардировщиков был уничтожен замаскированный пункт управления боевиков ИГ в Сирии.

    "По данным радиоперехватов, боевики испытывают острую нехватку в вооружении, боеприпасах и горюче-смазочных материалах. Часть боевиков деморализована и активно покидает районы боевых действий", - добавил Конашенков.

    Он также сообщил, что российское военное ведомство подготовило проект совместного межведомственного документа по действиям в воздушном пространстве Сирии и направило его в США.

    Российская авиация наносит удары в Сирии с 30 сентября. По словам российских властей, основная цель операции - борьба с экстремистской группировкой "Исламское государство", информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

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