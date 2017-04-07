 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Минобороны России: Только 23 из 59 ракет США долетели до авиабазы в Сирии - ВИДЕО

    Опубликовано видео с авиабазы, которая подверглась ракетным ударам США

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Российские средства контроля зафиксировали попадание только 23 из 59 крылатых ракет Tomahawk, запущенных Вооруженными силами США по авиабазе в Сирии.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге в Москве официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    "Место падения оставшихся 36 крылатых ракет неизвестно", - добавил Конашенков.

    По его словам, "боевая эффективность американского массированного ракетного удара по сирийской авиабазе - крайне низкая".

    Конашенков также сообщил, что сирийская ПВО будет укреплена после атаки на авиабазу в провинции Хомс. Он также отметил, что ВВС Сирии потеряли шесть самолетов МиГ-23, были уничтожены радиолокационная станция и другое имущество.

    ВГТРК опубликовала видео с авиабазы, которая подверглась ракетным ударам США.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi