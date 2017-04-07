Минобороны России: Только 23 из 59 ракет США долетели до авиабазы в Сирии - ВИДЕО

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Российские средства контроля зафиксировали попадание только 23 из 59 крылатых ракет Tomahawk, запущенных Вооруженными силами США по авиабазе в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге в Москве официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Место падения оставшихся 36 крылатых ракет неизвестно", - добавил Конашенков.

По его словам, "боевая эффективность американского массированного ракетного удара по сирийской авиабазе - крайне низкая".

Конашенков также сообщил, что сирийская ПВО будет укреплена после атаки на авиабазу в провинции Хомс. Он также отметил, что ВВС Сирии потеряли шесть самолетов МиГ-23, были уничтожены радиолокационная станция и другое имущество.

ВГТРК опубликовала видео с авиабазы, которая подверглась ракетным ударам США.