Минобороны России: США напрямую поддерживают террористов ИГ в Сирии

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Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Министерство обороны России выявило факты поддержки террористов группировки "Исламское государство" (ИГ) возглавляемой США международной коалицией. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в российском военном ведомстве.

"Проведенная в конце прошлой недели сирийскими правительственными войсками операция по освобождению при поддержке ВКС России города Бу-Кемаль выявила факты прямого взаимодействия и поддержки террористов ИГИЛ возглавляемой США "международной коалицией", - сказали в минобороны России.