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    Минобороны России: США напрямую поддерживают террористов ИГ в Сирии

    Операция по освобождению при поддержке ВКС России города Бу-Кемаль выявила факты прямого взаимодействия и поддержки террористов ИГИЛ© РИА Новости / Наталья Селиверстова

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/  Министерство обороны России выявило факты поддержки террористов группировки "Исламское государство" (ИГ) возглавляемой США международной коалицией. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом  заявили  в российском военном ведомстве.

    "Проведенная в конце прошлой недели сирийскими правительственными войсками операция по освобождению при поддержке ВКС России города Бу-Кемаль выявила факты прямого взаимодействия и поддержки террористов ИГИЛ  возглавляемой США "международной коалицией", - сказали в минобороны России.

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