Минобороны РФ проверяет данные о гибели лидера ИГ при ударе российской авиации

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Минобороны России проверяет по различным каналам информацию об уничтожении лидера "Исламского государства" Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади в результате удара российской авиации. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе минобороны России.

Отмечается, что главу террористов могли уничтожить 28 мая во время совещания в южном предместье Ракки.

Жертвами этого удара российской авиации стали высокопоставленные боевики, входившие в состав "военного совета" ИГ, и около 330 террористов.

По данным минобороны России, среди ликвидированных террористов — "эмир" Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, Ибрагим Ан-Наеф аль-Хадж, контролировавший район от Ракки до Эс-Сухне, и "начальник службы безопасности" ИГ Сулейман Аль-Шауах.