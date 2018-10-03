Минобороны России показало видео выгрузки С-300 в Сирии - ВИДЕО

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Министерство обороны России показало выгрузку зенитно-ракетных комплексов С-300 из самолёта Ан-124-100 "Руслан" в сирийском аэропорту.

Как передает Report, кадры публикует телеканал "Звезда".

Напомним, 2 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил, что С-300 поставлены в Сирию. Потребуется три месяца, чтобы подготовить сирийских специалистов к работе с ними. В тот же день от Госдепа США последовала реакция.

Причиной для поставки комплексов стал сбитый в САР российский Ил-20. При этом в Кремле подчёркивали, что Москва идёт на такой шаг для обеспечения безопасности российских военных и он не направлен против третьих сторон.