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    Минобороны России показало видео выгрузки С-300 в Сирии - ВИДЕО

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Министерство обороны России показало выгрузку зенитно-ракетных комплексов С-300 из самолёта Ан-124-100 "Руслан" в сирийском аэропорту. 

    Как передает Report, кадры публикует телеканал "Звезда".

    Напомним, 2 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил, что С-300 поставлены в Сирию. Потребуется три месяца, чтобы подготовить сирийских специалистов к работе с ними. В тот же день от Госдепа США последовала реакция.

    Причиной для поставки комплексов стал сбитый в САР российский Ил-20. При этом в Кремле подчёркивали, что Москва идёт на такой шаг для обеспечения безопасности российских военных и он не направлен против третьих сторон.

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