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    Минобороны России опубликовало видео ударов крылатых ракет по ИГ - ВИДЕО

    Российские пилоты за минувшие выходные нанесли удары по 472 объектам террористов в Сирии

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Министерство обороны России впервые опубликовало видео уничтожения в Сирии объектов группировки "Иcламское государство" крылатыми ракетами. 

    Как сообщает Report, запечатлены удары двумя крылатыми ракетами по командному пункту и складу террористов в провинции Идлиб, удар крылатой ракетой комплекса Калибр-НК по командному пункту боевиков, а также уничтожение склада с боеприпасами и точное попадание в пункт управления террористов.

    По данным минобороны, российские пилоты за минувшие выходные выполнили 141 боевой вылет и нанесли удары по 472 объектам террористов в Сирии.

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