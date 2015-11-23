Минобороны России опубликовало видео ударов крылатых ракет по ИГ - ВИДЕО

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Министерство обороны России впервые опубликовало видео уничтожения в Сирии объектов группировки "Иcламское государство" крылатыми ракетами.

Как сообщает Report, запечатлены удары двумя крылатыми ракетами по командному пункту и складу террористов в провинции Идлиб, удар крылатой ракетой комплекса Калибр-НК по командному пункту боевиков, а также уничтожение склада с боеприпасами и точное попадание в пункт управления террористов.

По данным минобороны, российские пилоты за минувшие выходные выполнили 141 боевой вылет и нанесли удары по 472 объектам террористов в Сирии.