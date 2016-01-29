Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Минобороны России и США обсудили безопасность полётов в небе над Сирией.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Пентагоне.

В частности, речь шла о мерах по предотвращению несчастных случаев и непреднамеренной конфронтации. Разговор был конструктивным, и обе стороны согласились продолжать контакты в этом же формате.

ВКС РФ наносят точечные авиаудары по позициям запрещённой в России группировки ИГИЛ с 30 сентября 2015 года. Пилоты атакуют объекты боевиков по просьбе президента Сирии Башара Асада.