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    Минобороны России безвозмездно передало Кыргызстану два военно-транспортных самолета Ан-26

    Кыргызстану также передано наземное оборудование, которое необходимо для эксплуатации этих самолетов

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Минобороны России безвозмездно передало Кыргызстану два военно-транспортных самолета Ан-26.

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил замминистра обороны генерал-лейтенант Александр Фомин.

    Кыргызстану также передано наземное оборудование, которое необходимо для эксплуатации этих самолетов.

    Замглавы минобороны добавил, что Россия всегда будет уделять внимание укреплению взаимодействия в военной и военно-технической сфере.

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