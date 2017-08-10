Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Минобороны России безвозмездно передало Кыргызстану два военно-транспортных самолета Ан-26.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил замминистра обороны генерал-лейтенант Александр Фомин.

Кыргызстану также передано наземное оборудование, которое необходимо для эксплуатации этих самолетов.

Замглавы минобороны добавил, что Россия всегда будет уделять внимание укреплению взаимодействия в военной и военно-технической сфере.