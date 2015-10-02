Минобороны России: Авиация за сутки нанесла 18 ударов по объектам ИГ в Сирии

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Российские боевые самолеты за минувшие сутки совершили 18 вылетов по 12 объектам "Исламского государства" в Сирии, в результате которых уничтожены командный пункт, полевой лагерь и другие цели. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Большая часть вылетов - 10 - была совершена ночью, разбомблены семь объектов террористов. В состав российской авиагруппы входят самолеты Су-34, Су-24М и Су-25.

В результате прямых попаданий уничтожены командный пункт и узел связи вооруженных формирований ИГ в районе Дар-Таазза (провинция Алеппо).

"Штурмовики Су-25 нанесли удар по полевому лагерю боевиков ИГИЛ в районе Маарет-Эн-Нууман, провинция Идлиб. Были полностью разрушены бункеры, а также склады оружия и горюче-смазочных материалов террористов", - добавил представитель российского оборонного ведомства.