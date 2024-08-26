Минобороны РФ заявило о массивных ударах по энергетической инфраструктуре Украины

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Как передает Report, об этом сообщает Минобороны страны.

"Сегодня утром Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные цели поражены", - сообщили в ведомстве.