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    ​Минобороны РФ: Уничтожен командный пункт боевиков в сирийской Ракке

    Российская авиагруппа совершила за сутки более 20 вылетов и нанесла удары по девяти объектам экстремистской группировки ИГ

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Министерство обороны России заявило об уничтожении командного пункта боевиков "Исламского государства" в районе сирийского города Ракка, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    "Точечным ударом бетонобойной авиабомбы БЕТАБ-500 с самолета Су-34 в районе населенного пункта Ракка уничтожен защищенный командный пункт одного из бандформирований, а также подземный бункер со складом взрывчатых веществ и боеприпасов", - сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

    Он также отметил, что российская авиагруппа совершила за сутки более 20 вылетов и нанесла удары по девяти объектам экстремистской группировки "Исламское государство".

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