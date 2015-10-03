​Минобороны РФ: Уничтожен командный пункт боевиков в сирийской Ракке

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Министерство обороны России заявило об уничтожении командного пункта боевиков "Исламского государства" в районе сирийского города Ракка, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Точечным ударом бетонобойной авиабомбы БЕТАБ-500 с самолета Су-34 в районе населенного пункта Ракка уничтожен защищенный командный пункт одного из бандформирований, а также подземный бункер со складом взрывчатых веществ и боеприпасов", - сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Он также отметил, что российская авиагруппа совершила за сутки более 20 вылетов и нанесла удары по девяти объектам экстремистской группировки "Исламское государство".