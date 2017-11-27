Минобороны РФ: США закрыли доступ к гумпомощи 50 тысячам человек в Сирии

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Решение США закрыть 55-километровую зону вокруг базы в сирийском Эт-Танфе оставило в изоляции более 50 тысяч человек, которым необходима гуманитарная помощь.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

"Закрыв 55-километровую зону вокруг американской базы в Эт-Танфе, группировка США создала территорию, на которой находятся в изоляции по различным оценкам свыше 50 тысяч человек. Создан беспрецедентный случай длительного препятствования оказания гуманитарной помощи нуждающимся людям", — сообщил он.

По его словам, в лагере беженцев, который попал в эту зону изоляции, отсутствуют возможности для получения питания и медицинской помощи.