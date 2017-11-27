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    Минобороны РФ: США закрыли доступ к гумпомощи 50 тысячам человек в Сирии

    В лагере беженцев, который попал в эту зону изоляции, отсутствуют возможности для получения питания и медицинской помощи

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Решение США закрыть 55-километровую зону вокруг базы в сирийском Эт-Танфе оставило в изоляции более 50 тысяч человек, которым необходима гуманитарная помощь.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ,  об этом заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

    "Закрыв 55-километровую зону вокруг американской базы в Эт-Танфе, группировка США создала территорию, на которой находятся в изоляции по различным оценкам свыше 50 тысяч человек. Создан беспрецедентный случай длительного препятствования оказания гуманитарной помощи нуждающимся людям", — сообщил он.

    По его словам, в лагере беженцев, который попал в эту зону изоляции, отсутствуют возможности для получения питания и медицинской помощи.

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