Минобороны РФ: США начали подготовку к новой пандемии и ищут мутации вирусов

США начали подготовку к следующей пандемии и ищут новые мутации вирусов.

США начали подготовку к следующей пандемии и ищут новые мутации вирусов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"США, как и в 2019 году, приступили к подготовке к новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов. Не исключаем применение Соединенными Штатами так называемых оборонительных технологий в наступательных целях, а также в целях глобального управления путем создания кризисных ситуаций биологического характера", - сообщил он на брифинге.

Он также назвал имена американских специалистов, включенных в проект двойного назначения по изучению COVID-19 - это Кайл Коул, Шэннон Вон и Наор Бар-Зеев.

"Прослеживается четкая тенденция: возбудители болезней, которые попадают в зону интересов Пентагона, например COVID-19, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании", - подчеркнул Кириллов.