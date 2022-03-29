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Минобороны РФ сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях

Минобороны РФ сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях Министерство обороны России решило кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях
Другие страны
29 марта 2022 г. 16:14
Минобороны РФ сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях

Министерство обороны России решило кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходит в практическую плоскость, с учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов, министерством обороны РФ в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования подписания вышеуказанного договора, принято решение кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлении", - сказал Фомин журналистам.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Ukraynada hərbi aktivliyini azaldacaq
Версия на английском языке Russia to reduce hostilities in Kyiv, Chernihiv directions

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