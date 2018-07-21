Минобороны РФ разместило тендер на развитие интернет-портала, посвященного Первой мировой войне

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Минобороны РФ разместило тендер на наполнение и развитие интернет-портала, посвященного участникам и истории Первой мировой войны.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, на наполнении развитие сайта "Памяти героев Великой войны 1914-1918 гг" выделено 700,16 млн рублей (11 млн долларов), следует из материалов на портале госзакупок. Работы должны быть завершены до 30 ноября 2018 года.

Сайт содержит в себе базу данных погибших и награжденных участников Первой Мировой. Кроме этого, на портале собрана информация о мемориалах и воинских захоронениях, архивные документы и исторические сведения о конфликте: мультимедийные материалы, хронология событий и справочный материал о событиях того времени.