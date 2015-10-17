​Минобороны РФ предупредило о наличии 50 тысяч активных боевиков в Афганистане

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Заместитель министра обороны Российской Федерации Анатолий Антонов заявил, что страна собирается и в дальнейшем оказывать содействие правительству Афганистана, так как там находится большое количество боевиков, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, нестабильность в Афганистане остается одной из острейших проблем. Он отметил, что недавно было замечено увеличение террористической активности групп, относящихся к "Исламскому государству". Антонов добавил, что остается вопрос о том, способен ли Кабул сам сражаться с этой угрозой.

"В настоящее время в этой стране насчитывается до 50 тыс. боевиков, объединенных в более чем 4 тыс. отрядов и групп различной направленности", - сказал он.

Антонов подчеркнул, что "Россия намерена и далее оказывать посильное содействие афганскому правительству в двустороннем формате и совместно с партнерами по ШОС и ОДКБ в интересах достижения национального примирения и восстановления экономики этой страны".