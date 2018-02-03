Минобороны РФ подтвердило принадлежность сбитого Су-25 России и гибель его пилота - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Минобороны РФ подтвердили гибель пилота российского Су-25, который был сбит в Сирии. Как передает Report, в ведомстве добавили, что штурмовик ВКС РФ был сбит боевиками. Летчику удалось катапультироваться, однако он был убит во время боя с террористами.

Также в оборонном ведомстве уточнили, что, по всей видимости, самолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Центр примирения враждующих сторон вместе с турецкой стороной, которая ответственна за зону деэскалации «Идлиб», в настоящий момент принимают меры по возвращению тела убитого пилота.

***20:26

В Идлибе на севере Сирии, предположительно, был сбит российский Су-25.

Как передает Report, об этом сообщает «Би-би-си».

По данным издания, пилот успел катапультироваться.

Как сообщает телеканал Sky News Arabia, самолет сбили ракетой класса «земля-воздух».

Официального подтверждения этой информации не поступало.

***19:12

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Сирийская вооруженная оппозиция выступила в субботу с утверждением о том, что сбила в районе города Идлиб военный самолет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил спутниковый телеканал Sky News Arabia.

По его данным, боевая самолет был сбит при помощи ракеты. Другие подробности, в том числе связанные с тем, кому именно она принадлежала, не приводятся.