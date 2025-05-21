Минобороны РФ: Над регионами за ночь сбито 127 украинских дронов

Силы ПВО за ночь сбили 127 украинских беспилотников над регионами России.

Силы ПВО за ночь сбили 127 украинских беспилотников над регионами России.

Как передает Report , об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 20:00 мск 20 мая до 04:05 мск 21 мая (21:00 и 05:05 по бакинскому времени соответственно) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 41 БПЛА - над территорией Брянской области, 37 БПЛА - над территорией Орловской области, 31 БПЛА - над территорией Курской области", - сообщили в российском военном ведомстве.

Согласно информации, еще шесть БПЛА было нейтрализовано над территорией Московского региона, 5 БПЛА - Владимирской, 3 БПЛА - Рязанской и по одному БПЛА - Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря.