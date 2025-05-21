Минобороны РФ: Над регионами за ночь сбито 127 украинских дронов

Силы ПВО за ночь сбили 127 украинских беспилотников над регионами России.
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"В период с 20:00 мск 20 мая до 04:05 мск 21 мая (21:00 и 05:05 по бакинскому времени соответственно) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 41 БПЛА - над территорией Брянской области, 37 БПЛА - над территорией Орловской области, 31 БПЛА - над территорией Курской области", - сообщили в российском военном ведомстве.
Согласно информации, еще шесть БПЛА было нейтрализовано над территорией Московского региона, 5 БПЛА - Владимирской, 3 БПЛА - Рязанской и по одному БПЛА - Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря.