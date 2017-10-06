Минобороны РФ: ИГИЛ контролирует в Сирии менее 10% территории

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В настоящее время боевики террористической группировки ИГИЛ контролируют меньше десяти процентов территории Сирии.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

"С момента вступления 30 сентября 2015 года в борьбу с ИГИЛ российских воздушно-космических сил сегодня подконтрольная "халифату" территория сократилась до менее 10 процентов", — заявил спикер Минобороны России.

Российские военные летчики начали принимать участие в нанесении ударов по инфраструктуре и скоплениям боевиков запрещенных в России террористических группировок и организаций в Сирии 30 сентября 2015 года по просьбе официального Дамаска.