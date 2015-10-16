Минобороны РФ и Турции наладили прямую связь для безопасности полетов

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Министерства обороны России и Турции наладили прямую связь для обеспечения безопасности полётов российской авиации.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в пятницу начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

"Для обеспечения безопасности полётов вблизи турецкой границы и недопущения инцидентов в воздушном пространстве налажена прямая связь между министерствами обороны России и Турции", - сказал Картаполов на брифинге для военных атташе и журналистов.

Кроме того, организована "горячая линия" между центром управления авиацией на авиабазе "Хмеймим" и командным пунктом ВВС Израиля. Также 14-15 октября были проведены тренировки по взаимодействию авиации двух стран в интересах предотвращения опасных инцидентов в воздухе, добавил Картаполов.