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    Минобороны РФ: Действия ВВС Израиля могли угрожать и гражданским самолётам

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Действия израильских истребителей у берегов Сирии могли угрожать не только военным, но и гражданским самолётам, в том числе пассажирским. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

    "Ещё раз подчеркну, что провокационные действия истребителей ВВС Израиля вечером 17 сентября осуществлялись в районе трасс захода на посадку на аэродром Хмеймим не только военных, но и гражданских пассажирских самолётов", — сказал он на брифинге в Москве.

    Сегодня в Минобороны РФ представили новые данные, уже с зенитно-ракетной системы С-400, о крушении Ил-20. Его сбила сирийская ракета, выпущенная по израильскому истребителю.

    Всю полноту ответственности за катастрофу российское военное ведомство возложило именно на израильские ВВС.

    Напомним, в результате крушения Ил-20 погибло 15 российских военнослужащих. После этого было принято решение передать Сирии ЗРК С-300 для эффективной защиты воздушного пространства страны. Израиль же возлагает ответственность за крушение Ил-20 на Сирию, Иран и "Хезболлу".

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