Минобороны РФ: Американская сторона извинилась за опасное сближение с российским Су-35 над Сирией

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Американская сторона принесла извинения за опасное сближение с российским Су-35 над Сирией.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"17 октября сего года, находясь в воздушном пространстве восточнее города Дейр эз-Зор, экипаж американского самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS в нарушение правил безопасности полетов снизился почти на один километр от занимаемой высоты и опасно приблизился на расстояние менее 500 метров к российскому истребителю Су-35", - отметил он.

По его словам, американская сторона пообещала провести необходимую работу со своими летчиками после произошедшего. Конашенков также выразил удивление в связи с попытками Пентагона переложить ответственность за произошедшее на ВКС России и порекомендовал в дальнейшем держать себя в руках. Он также отметил, что между летчиками России и США в Сирии было налажено эффективное взаимодействие, которое позволит в будущем избегать подобных инцидентов.