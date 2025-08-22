Минобороны разрешили Нацгвардии США применять оружие в Вашингтоне

Министр обороны США Пит Хегсет разрешил вооружить около 2 тыс. военнослужащих национальной гвардии в Вашингтоне, округ Колумбия.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что военные будут иметь право применять это оружие, если назреет необходимость.

"По указанию министра обороны военнослужащие Объединенной оперативной группы в Вашингтоне, поддерживающие миссию по снижению уровня преступности в столице нашей страны, вскоре приступят к выполнению своих задач с выданным им оружием, в соответствии с их миссией и подготовкой", - цитирует Fox News слова представителя министерства обороны США.