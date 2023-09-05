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Минобороны Польши закупит 1,7 тыс. разведывательных БПЛА

Минобороны Польши закупит 1,7 тыс. разведывательных БПЛА Министерство национальной обороны Польши закупит 1,7 тыс. разведывательных беспилотников.
Другие страны
5 сентября 2023 г. 19:00
Минобороны Польши закупит 1,7 тыс. разведывательных БПЛА

Министерство национальной обороны Польши закупит 1,7 тыс. разведывательных беспилотников.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"5 сентября во время 31-й Международной выставки оборонной промышленности в Кельце министр национальной обороны Мариуш Блащак в присутствии президента Республики Польша Анджея Дуды утвердил рамочное соглашение на поставку малых беспилотных авиационных систем FlyEye", - говорится в сообщении.

Уточняется, что заключенное между Агентством вооружения и предприятием-изготовителем WB Electronics S.A. "соглашение, действующее до конца 2035 года, предполагает приобретение в рамках последующих исполнительных контрактов около 1,7 тыс. беспилотных летательных аппаратов новейших версий".

Контракты включают в себя пакеты материально-технического обеспечения и обучения операторов БПЛА.

Мини-БПЛА FlyEye предназначены для ведения разведки изображения с воздуха с помощью оптико-электронных систем, оснащенных камерами, которые обеспечивают запись изображения как при дневном освещении, так и с использованием тепловидения.

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Версия на азербайджанском языке Polşa 1,7 min kəşfiyyat PUA-sı alacaq
Версия на английском языке Polish Defense Ministry to buy 1,700 reconnaissance UAVs

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