Минобороны Польши подписало контракты на закупку вооружения на $1,5 млрд

Министерство национальной обороны Польши подписало несколько новых контрактов на поставки вооружения для армии на общую сумму около 7 млрд злотых (1,5 млрд долларов США).

Министерство национальной обороны Польши подписало несколько новых контрактов на поставки вооружения для армии на общую сумму около 7 млрд злотых (1,5 млрд долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава ведомства Мариуш Блащак сообщил во вторник на Международной выставке оборонной промышленности, проходящей в городе Кельце.

"Мы заказываем вооружение, которое производится польской оборонной промышленностью, инвестируем в польское производство, создаем производственные возможности, увеличиваем потенциал", - сказал он.

По словам Блащака, общая сумма заключенных во вторник контрактов составляет 3 млрд злотых, что почти совпадает с суммой контрактов, заключенных в понедельник. "То есть за два дня почти 7 млрд злотых польское государство инвестировало в польскую оборонную промышленность. Это хорошая инвестиция в безопасность нашего отечества", - указал министр.

Среди заказанного вооружения - машины артиллерийской разведки для огневых модулей Rak, кабины управления для системы Wisla, грузовые машины Jelcz и оптоэлектронное оборудование.

Напомним, что в понедельник был подписан договор на поставки польской армии 48 самоходных гаубиц Krab и машин поддержки.