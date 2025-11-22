Минобороны Польши: Нидерланды уже начали переброску Patriot в Польшу

Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал оказать поддержку Украине и укреплять собственную обороноспособность.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция RMF FM.

"Мы должны поддерживать Украину, а не советовать ей или говорить что делать", - сказал Косиняк-Камыш, комментируя план США по урегулированию конфликта.

Он подчеркнул, что если мирное соглашение не будет учитывать интересы Украины, Польше придется укрепить собственную безопасность.

"Мы работаем над тем, чтобы увеличить количество американских солдат в Польше. Также Нидерланды уже начали переброску в Польшу батарей Patriot, которые с декабря будут охранять аэропорт в Ясенке", - сказал он.