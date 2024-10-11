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Минобороны: Нидерланды в общей сложности выделили Украине 10,4 млрд евро

Минобороны: Нидерланды в общей сложности выделили Украине 10,4 млрд евро Нидерланды зарезервировали в общей сложности 10,4 млрд евро на оказание военной помощи Украине, из них неизрасходованными остаются более 6 млрд евро.
Другие страны
11 октября 2024 г. 17:59
Минобороны: Нидерланды в общей сложности выделили Украине 10,4 млрд евро

Нидерланды зарезервировали в общей сложности 10,4 млрд евро на оказание военной помощи Украине, из них неизрасходованными остаются более 6 млрд евро.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в соцсети "X" глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Опровергая появившуюся информацию о сокращении военной помощи Киеву на 1 млрд евро, он указал, что "это абсолютно не соответствует действительности".

По его словам, с момента начала боевых действий Украине предоставлена военная помощь в общей сложности на сумм 10,4 млрд долларов.

"Из них почти 4 млрд евро уже израсходовано и остается еще более 6 млрд евро", - заметил он.

Согласно данным Минобороны Нидерландов, к настоящему времени общий объем оказанной Украине военной помощи достиг 3,76 млрд евро. В эту сумму входят поставки истребителей F-16 и снаряжения для них, танков, артиллерийских установок и бронированных автомобилей.

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