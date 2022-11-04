Минобороны Нидерландов объявило о новом пакете военной помощи Украине на €120 млн

Минобороны Нидерландов объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму 120 млн евро, который включает в себя танки и прочее вооружение.
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"Нидерланды снова поставляют Украине тяжелую военную технику. Общая стоимость пакета составляет 120 млн евро, из которых 45 млн предназначены для танков Т-72", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.
Ожидается, что Украина получит часть танков уже в следующем месяце.
"Совместно с США и Чехией Нидерланды поставят Украине 90 модернизированных и капитально отремонтированных танков из Чехии", - отмечается в заявлении.
Ранее пресс-секретарь Минобороны США Сабрина Сингх сообщила, что Вашингтон выделил Киеву очередной пакет военной помощи объемом 400 млн долларов, предполагающий передачу Украине 45 чешских танков Т-72.