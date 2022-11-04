Минобороны Нидерландов объявило о новом пакете военной помощи Украине на €120 млн

Минобороны Нидерландов объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму 120 млн евро, который включает в себя танки и прочее вооружение.

Минобороны Нидерландов объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму 120 млн евро, который включает в себя танки и прочее вооружение.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

"Нидерланды снова поставляют Украине тяжелую военную технику. Общая стоимость пакета составляет 120 млн евро, из которых 45 млн предназначены для танков Т-72", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Ожидается, что Украина получит часть танков уже в следующем месяце.

"Совместно с США и Чехией Нидерланды поставят Украине 90 модернизированных и капитально отремонтированных танков из Чехии", - отмечается в заявлении.

Ранее пресс-секретарь Минобороны США Сабрина Сингх сообщила, что Вашингтон выделил Киеву очередной пакет военной помощи объемом 400 млн долларов, предполагающий передачу Украине 45 чешских танков Т-72.