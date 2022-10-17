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Минобороны: Минск оставляет за собой право превентивных мер для недопущения нападения

Минобороны: Минск оставляет за собой право превентивных мер для недопущения нападения "Беларусь оставляет за собой право принятия превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения или нейтрализации вооруженного конфликта". Как передает Report, об этом заявил начальник департамента военного сотрудничества МО Беларуси
Другие страны
17 октября 2022 г. 20:03
Минобороны: Минск оставляет за собой право превентивных мер для недопущения нападения

"Беларусь оставляет за собой право принятия превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения или нейтрализации вооруженного конфликта".

Как передает Report, об этом заявил начальник департамента военного сотрудничества МО Беларуси, полковник Валерий Ревенко на брифинге для иностранных военных дипломатов.

"Республика Беларусь будет отстаивать свои национальные интересы с использованием всех имеющихся средств, в том числе посредством применения военной силы, и оставляя за собой право принятия комплекса превентивных мер стратегического сдерживания в целях недопущения нападения или нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта", - сказал Ревенко.

Как отметил представитель МО Беларуси, Минск беспокоит наращивание военного потенциала Польши на фоне заявлений оборонного ведомства этой страны о готовности начать войну в ближайшие 3-10 лет.

"Мы также обеспокоены наращиванием польского военного потенциала. С одной стороны, это – внутренне дело Польши, и подготовка армии по предназначению – естественный процесс. С другой – все это происходит на фоне того, что польское оборонное ведомство открыто заявило о готовности начать войну в ближайшие 3-10 лет. Подчеркну: не наращивание оборонительного потенциала, а войну", – сказал Ревенко.

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Версия на азербайджанском языке Belarus MN: “Minsk hücuma qarşı qabaqlayıcı tədbirlər görmək hüququnu özündə saxlayır”

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