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Минобороны Литвы призвало выделять на военные нужды 4% ВВП

Минобороны Литвы призвало выделять на военные нужды 4% ВВП Расходы Литвы на оборону должны составлять 4% от валового внутреннего продукта (ВВП).
Другие страны
15 сентября 2024 г. 18:57
Минобороны Литвы призвало выделять на военные нужды 4% ВВП

Расходы Литвы на оборону должны составлять 4% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Как передает Report, об этом заявил министр обороны балтийской республики Лауринас Касчюнас на съезде правящей партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы".

"Считаю, что целью, к которой нам необходимо стремиться, является финансирование обороны в размере 4% ВВП. Это позволит нам сохранить реализуемые программы, а также начать думать о национальной программе приобретения ракетных систем Patriot", - сказал он.

Касчюнас напомнил о значительном увеличении финансирования военных нужд нынешним кабинетом министров.

"С начала его работы в 2020 году бюджет Минобороны вырос с 1 млрд евро до 2,5 млрд евро. В результате мы имеем возможность сформировать собственную дивизию", - сказал он.

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