Минобороны Литвы потратит 36 млн евро на закупку дронов

Министерство обороны Литвы закупает различные типы дронов на 36 млн евро.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
Сообщается, что Агентство оборонных ресурсов подписало договоры на закупку беспилотников-разведчиков малого класса у латвийской компании Edge Autonomy, беспилотных самолетов-разведчиков мини-класса у эстонского производителя Threod Systems и дронов микро-класса (квадрокоптеров) у литовской компании Deftools.
Закупки осуществляются в срочном порядке. Поставка большей части дронов ожидается этой осенью, остальные прибудут в начале 2025 года.
"Приобретение и внедрение беспилотных летательных аппаратов является одним из важнейших приоритетов для того, чтобы иметь современные вооруженные силы, поэтому развитие этого потенциала, которое продолжается уже более 15 лет, набирает обороты", - отмечается в сообщении министерства.
До 2030 года на закупку всех типов беспилотных систем планируется выделить около 200 млн евро, ежегодно планируется выделять в среднем по 30 млн евро.