Минобороны Литвы дополнительно получит на инфраструктурные проекты €7 млн

Военные инфраструктурные проекты Литвы будут в 2024 году дополнительно профинансированы в размере 7 млн евро.
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"К заседанию правительства, которое состоится в среду, зарегистрирован проект постановления о дополнительном выделении Минобороны средств, которые будут использованы для осуществления проектов военной мобильности и устройства инфраструктуры для прибывающих в Литву союзников по НАТО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти средства являются процентами по вкладам Минобороны и агентства оборонных ресурсов в коммерческих банках.