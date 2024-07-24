Минобороны Литвы дополнительно получит на инфраструктурные проекты €7 млн

Военные инфраструктурные проекты Литвы будут в 2024 году дополнительно профинансированы в размере 7 млн евро.

Военные инфраструктурные проекты Литвы будут в 2024 году дополнительно профинансированы в размере 7 млн евро.

Как передает Report , об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

"К заседанию правительства, которое состоится в среду, зарегистрирован проект постановления о дополнительном выделении Минобороны средств, которые будут использованы для осуществления проектов военной мобильности и устройства инфраструктуры для прибывающих в Литву союзников по НАТО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти средства являются процентами по вкладам Минобороны и агентства оборонных ресурсов в коммерческих банках.