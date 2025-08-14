Минобороны: Латвия предоставила Украине военную помощь на сумму свыше €500 млн

Общая сумма военной помощи Латвии с начала войны в Украине превысила €500 млн.

Как передает Report, об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на данные Минобороны Латвии.

"Учитывая, что в настоящее время осуществляется несколько поставок в Украину, точные цифры размера помощи в этом году будут известны до конца текущего года. В 2025 и 2026 годах Украине планируется выделить не менее 0,25% от валового внутреннего продукта Латвии", - сообщили в ведомстве, отметив, что помощь включает в себя также обучение украинских солдат.

Отмечается, что в 2022-2023 годах Латвия выделила в общей сложности €370 млн, в 2024 году - €134,8 млн. Украине были предоставлены беспилотники, вертолеты, гаубицы, противотанковое оружие, системы ПВО, бронетранспортеры "Patria" и т.д.