О нас

Минобороны: Латвия предоставила Украине военную помощь на сумму свыше €500 млн

Минобороны: Латвия предоставила Украине военную помощь на сумму свыше €500 млн Общая сумма военной помощи Латвии с начала войны в Украине превысила €500 млн.
Другие страны
14 августа 2025 г. 16:45
Минобороны: Латвия предоставила Украине военную помощь на сумму свыше €500 млн

Общая сумма военной помощи Латвии с начала войны в Украине превысила €500 млн.

Как передает Report, об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на данные Минобороны Латвии.

"Учитывая, что в настоящее время осуществляется несколько поставок в Украину, точные цифры размера помощи в этом году будут известны до конца текущего года. В 2025 и 2026 годах Украине планируется выделить не менее 0,25% от валового внутреннего продукта Латвии", - сообщили в ведомстве, отметив, что помощь включает в себя также обучение украинских солдат.

Отмечается, что в 2022-2023 годах Латвия выделила в общей сложности €370 млн, в 2024 году - €134,8 млн. Украине были предоставлены беспилотники, вертолеты, гаубицы, противотанковое оружие, системы ПВО, бронетранспортеры "Patria" и т.д.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Latviya Ukraynaya 500 milyon avrodan çox hərbi yardım göndərib

Другие новости из категории

Жертвами наводнений в Кашмире стали 32 человека
Жертвами наводнений в Кашмире стали 32 человека
14 августа 2025 г. 17:06
Бессент: Стратегический резерв США в биткоине составляет $15-20 млрд
Бессент: Стратегический резерв США в биткоине составляет $15-20 млрд
14 августа 2025 г. 17:01
Зеленский и Стармер оценили предстоящие переговоры Трампа с Путиным как возможность прогресса по Украине
Зеленский и Стармер оценили предстоящие переговоры Трампа с Путиным как возможность прогресса по Украине
14 августа 2025 г. 16:27
Зеленский: Со Стармером обсудили ожидания от предстоящей встречи президентов РФ и США
Зеленский: Со Стармером обсудили ожидания от предстоящей встречи президентов РФ и США
14 августа 2025 г. 16:16
В Англии зафиксировано свыше 70 случаев лихорадки чикунгунья с начала года
В Англии зафиксировано свыше 70 случаев лихорадки чикунгунья с начала года
14 августа 2025 г. 15:58
Глава Моссада обсудил с лидером Катара освобождение заложников из Газы
Глава Моссада обсудил с лидером Катара освобождение заложников из Газы
14 августа 2025 г. 15:52
В Сирии в результате взрыва на складе оружия погибли 4 человека
В Сирии в результате взрыва на складе оружия погибли 4 человека
14 августа 2025 г. 15:42
В ЕС отвергли спекуляции о возможном смягчении санкций против России
В ЕС отвергли спекуляции о возможном смягчении санкций против России
14 августа 2025 г. 15:34
СМИ: Европа выбирает место для саммита Трампа, Зеленского и Путина
СМИ: Европа выбирает место для саммита Трампа, Зеленского и Путина
14 августа 2025 г. 15:14
Пять стран Европы обратились к ЕС за помощью в борьбе с лесными пожарами
Пять стран Европы обратились к ЕС за помощью в борьбе с лесными пожарами
14 августа 2025 г. 15:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi