Минобороны Латвии попросило помощи у Конгресса США

Латвия ожидает, что американский парламент одобрит программу помощи ей, которая позволит балтийской республике закупить современные системы вооружения.
"Например, все три балтийские страны очень хотели бы купить у США реактивную систему залпового огня HIMARS, но она довольно дорогая, так что, если бы Конгресс или Сенат (США) оказали нам поддержку, мы были бы очень благодарны", - сказал министр.
По словам Пабрикса, в долгосрочной перспектива Латвия хотела бы получить зенитный ракетный комплекс типа Patriot и систему береговой охраны. Он призвал к постоянному присутствию войск США в Латвии и выразил надежду на то, что Канада также одобрит присутствие войск в балтийской республике на постоянной основе.
"Мы ожидаем, что канадский парламент политически поддержит эту миссию (в Латвии) на такой срок, какой будет необходим нам", - сказал Пабрикс. По его словам, этот вопрос он обсуждал в ходе недавней встречи с министром обороны Канады Анитой Ананд.