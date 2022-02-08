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Минобороны Латвии попросило помощи у Конгресса США

Минобороны Латвии попросило помощи у Конгресса США Латвия ожидает, что американский парламент одобрит программу помощи ей, которая позволит балтийской республике закупить современные системы вооружения.
Другие страны
8 февраля 2022 г. 05:59
Минобороны Латвии попросило помощи у Конгресса США

Латвия ожидает, что американский парламент одобрит программу помощи ей, которая позволит балтийской республике закупить современные системы вооружения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сказал министр обороны Латвии Артис Пабрикс в ходе состоявшейся в удаленном режиме дискуссии в американском аналитическом центре "Немецкий фонд Маршалла".

"Например, все три балтийские страны очень хотели бы купить у США реактивную систему залпового огня HIMARS, но она довольно дорогая, так что, если бы Конгресс или Сенат (США) оказали нам поддержку, мы были бы очень благодарны", - сказал министр.

По словам Пабрикса, в долгосрочной перспектива Латвия хотела бы получить зенитный ракетный комплекс типа Patriot и систему береговой охраны. Он призвал к постоянному присутствию войск США в Латвии и выразил надежду на то, что Канада также одобрит присутствие войск в балтийской республике на постоянной основе.

"Мы ожидаем, что канадский парламент политически поддержит эту миссию (в Латвии) на такой срок, какой будет необходим нам", - сказал Пабрикс. По его словам, этот вопрос он обсуждал в ходе недавней встречи с министром обороны Канады Анитой Ананд.

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