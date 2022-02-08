Минобороны Латвии попросило помощи у Конгресса США

Латвия ожидает, что американский парламент одобрит программу помощи ей, которая позволит балтийской республике закупить современные системы вооружения.

Латвия ожидает, что американский парламент одобрит программу помощи ей, которая позволит балтийской республике закупить современные системы вооружения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сказал министр обороны Латвии Артис Пабрикс в ходе состоявшейся в удаленном режиме дискуссии в американском аналитическом центре "Немецкий фонд Маршалла".

"Например, все три балтийские страны очень хотели бы купить у США реактивную систему залпового огня HIMARS, но она довольно дорогая, так что, если бы Конгресс или Сенат (США) оказали нам поддержку, мы были бы очень благодарны", - сказал министр.

По словам Пабрикса, в долгосрочной перспектива Латвия хотела бы получить зенитный ракетный комплекс типа Patriot и систему береговой охраны. Он призвал к постоянному присутствию войск США в Латвии и выразил надежду на то, что Канада также одобрит присутствие войск в балтийской республике на постоянной основе.

"Мы ожидаем, что канадский парламент политически поддержит эту миссию (в Латвии) на такой срок, какой будет необходим нам", - сказал Пабрикс. По его словам, этот вопрос он обсуждал в ходе недавней встречи с министром обороны Канады Анитой Ананд.