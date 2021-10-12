О нас
Report Georgia
Аудио новости

Минобороны Кувейта разрешило женщинам служить в армии

Минобороны Кувейта разрешило женщинам служить в армии Заместитель премьер-министра, министр обороны Кувейта Хамад Джабер Али ас-Сабах подписал указ, в соответствии с которым женщины получили право нести службу в вооруженных силах эмирата в ряде подразделений.
Другие страны
12 октября 2021 г. 22:39
Минобороны Кувейта разрешило женщинам служить в армии

Заместитель премьер-министра, министр обороны Кувейта Хамад Джабер Али ас-Сабах подписал указ, в соответствии с которым женщины получили право нести службу в вооруженных силах эмирата в ряде подразделений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник Кувейтское информационное агентство (KUNA).

"Кувейтские женщины доказали, что они (действовали наравне) с мужчинами во всех областях, в самых сложных условиях и периодах, через которые прошла страна, поэтому пришло время предоставить им возможность проходить службу в Армии Кувейта бок о бок с мужчинами", - приводит слова министра обороны Кувейта KUNA.

Отмечается, что на первых этапах женщины смогут служить в медицинских и вспомогательных подразделениях кувейтской армии в качестве младших офицеров и специалистов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Главу Национального банка Словакии обвинили в коррупции
Главу Национального банка Словакии обвинили в коррупции
12 октября 2021 г. 22:31
В Швеции более сотни человек привили просроченной вакциной Pfizer
В Швеции более сотни человек привили просроченной вакциной Pfizer
12 октября 2021 г. 20:56
Королева Елизавета II впервые появилась на публике с тростью
Королева Елизавета II впервые появилась на публике с тростью
12 октября 2021 г. 20:10
В Непале 28 человек погибли в ДТП с автобусом
В Непале 28 человек погибли в ДТП с автобусом
12 октября 2021 г. 19:22
Спасший Байдена переводчик сумел сбежать из Афганистана
Спасший Байдена переводчик сумел сбежать из Афганистана
12 октября 2021 г. 18:55
Германия выделит 600 млн евро на гуманитарную помощь Афганистану
Германия выделит 600 млн евро на гуманитарную помощь Афганистану
12 октября 2021 г. 18:40
Эрдоган предложил сформировать под эгидой G20 рабочую группу по Афганистану
Эрдоган предложил сформировать под эгидой G20 рабочую группу по Афганистану
12 октября 2021 г. 17:53
В парламент Ирака прошли почти 100 женщин
В парламент Ирака прошли почти 100 женщин
12 октября 2021 г. 17:32
Бундестаг нового созыва соберется на учредительное заседание в конце октября
Бундестаг нового созыва соберется на учредительное заседание в конце октября
12 октября 2021 г. 17:12
Премьер Норвегии подала в отставку
Премьер Норвегии подала в отставку
12 октября 2021 г. 17:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi