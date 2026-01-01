Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Минобороны КНР: Японские милитаристские амбиции в итоге принесут катастрофические бедствия японскому народу

    Другие страны
    • 17 января, 2026
    • 00:10
    Минобороны КНР: Японские милитаристские амбиции в итоге принесут катастрофические бедствия японскому народу

    Неконтролируемые японские милитаристские амбиции несут в себе серьезную угрозу для других азиатских стран и в конечном итоге принесут катастрофические бедствия японскому народу.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Синьхуа, об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган на пресс-конференции, комментируя по просьбе СМИ критику премьер-министра Японии Санаэ Такаити со стороны некоторых японских политических деятелей.

    По его словам, все больше японских дальновидных деятелей осознают серьезность рисков и пагубность ошибочных действий японского правительства.

    "В течение последних лет более агрессивные правые консервативные силы Японии настаивают на усилении военного потенциала и ремилитаризации, что ведет страну по опасному пути", - заявил Чжан Сяоган, добавив, что Китай будет сотрудничать со всеми миролюбивыми странами, чтобы решительно пресекать любые опасные попытки возрождения милитаризма, совместно отстаивать итоги победы во Второй мировой войне и обеспечивать мир и стабильность как в регионе, так и во всем мире.

    Япония Китай угроза риск сотрудничество

    Последние новости

    01:00

    Гросси сообщил о режиме локального прекращения огня на ЗАЭС

    Другие страны
    00:39

    Столтенберг не исключил, что США покинут НАТО

    Другие страны
    00:18
    Фото

    В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки Кэрол Фермен

    Kультурная политика
    00:10

    Минобороны КНР: Японские милитаристские амбиции в итоге принесут катастрофические бедствия японскому народу

    Другие страны
    23:50

    Зеленский: Россия готовит новые массированные удары

    Другие страны
    23:43

    Сирийская армия опубликовала карту районов сосредоточения YPG/SDG

    Другие страны
    23:25

    Трамп заявил, что никто не убеждал его не наносить удар по Ирану

    Другие страны
    23:12

    Трамп не дал ясного ответа на вопрос, покинут ли США НАТО, если не получат Гренландию

    Другие страны
    23:02

    Лидер венесуэльской оппозиции видит перспективу постепенного перехода к свободным выборам

    Другие страны
    Лента новостей