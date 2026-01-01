Неконтролируемые японские милитаристские амбиции несут в себе серьезную угрозу для других азиатских стран и в конечном итоге принесут катастрофические бедствия японскому народу.

Как передает Report со ссылкой на агентство Синьхуа, об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган на пресс-конференции, комментируя по просьбе СМИ критику премьер-министра Японии Санаэ Такаити со стороны некоторых японских политических деятелей.

По его словам, все больше японских дальновидных деятелей осознают серьезность рисков и пагубность ошибочных действий японского правительства.

"В течение последних лет более агрессивные правые консервативные силы Японии настаивают на усилении военного потенциала и ремилитаризации, что ведет страну по опасному пути", - заявил Чжан Сяоган, добавив, что Китай будет сотрудничать со всеми миролюбивыми странами, чтобы решительно пресекать любые опасные попытки возрождения милитаризма, совместно отстаивать итоги победы во Второй мировой войне и обеспечивать мир и стабильность как в регионе, так и во всем мире.