Минобороны КНР: США делают все возможное, чтобы дискредитировать ВС Китая

Соединенные Штаты прилагают максимум усилий для очернения Вооруженных сил КНР.

Соединенные Штаты прилагают максимум усилий для очернения Вооруженных сил КНР.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган, комментируя доклад Пентагона о военной мощи КНР.

"Доклад Пентагона неверно интерпретирует национальную оборонную политику Китая, грубо вмешивается во внутренние дела КНР, делает все возможное, чтобы дискредитировать Вооруженные силы Китая, распространяет нарратив о так называемой китайской угрозе, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. - Мы выражаем глубокое недовольство и решительный протест в связи с этим".

В среду Пентагон опубликовал ежегодный доклад о военной мощи КНР, переданный на рассмотрение Конгресса США. Как следует из документа, Соединенные Штаты исходят из того, что Китай способен к 2030 году развернуть свыше 1 тыс. ядерных боезарядов. В Вашингтоне считают, что по состоянию на текущий год китайский ядерный арсенал включает в себя более 600 боезарядов.

В докладе американского военного ведомства говорится, что ВМС Народно-освободительной армии Китая стали крупнейшими в мире. В документе утверждается, что Пекин тратит на военные нужды на "40-90% больше", чем публично признает. Согласно оценке Пентагона, КНР создала "лидирующий в мире" арсенал гиперзвуковых вооружений.